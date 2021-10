Pro Loco. Concorso fotografico: ‘’Mussomeli… chiese, campanili e palazzi’’

MUSSOMELI – E’ stato pubblicato sul sito della Pro Loco di Mussomeli il bando di concorso fotografico, dalla stessa promosso. Questo quanto pubblicato:

1 – BANDO

Promotore del concorso è la Pro Loco di Mussomeli sita in piazzale Mongibello snc.

2 – TEMA

Foto attuali esterne, intere o nei particolari, di chiese, palazzi e campanili di Mussomeli.

3 – PARTECIPANTI

La partecipazione è aperta a tutti, amanti della fotografia, fotoamatori e professionisti, senza limiti d’età e territorio. Possono partecipare i minorenni previa presentazione di autorizzazione da parte dei genitori.

4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario presentare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante. Nel caso di minorenni sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. Il regolamento è disponibile online sulla pagina ufficiale Facebook della Pro Loco di Mussomeli.

La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata da:

• fotocopia documento d’identità;

• liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e per scopo istituzionale (Allegato A);

• versamento di € 5,00 sul c/c bancario IBAN IT 92 D 0895283380000000011466 intestato a Pro loco di Mussomeli con la causale “Concorso fotografico di chiese, palazzi e campanili di Mussomeli – spese di segreteria”;

• Ogni autore potrà scegliere come soggetto della foto una sola chiesa o palazzo o campanile esistente, inviarne un massimo di 1 fotografia, titolata, in tecnica digitale (sono esclusi fotomontaggi); è vietato qualsiasi tipo di fotoritocco pena l’annullamento delle foto;

È accettato HDR.

• Le foto consegnate non verranno restituite ma resteranno di proprietà dell’Associazione;

• Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, dovranno essere inviati in formato elettronico a prolocomussomeli@libero.it oppure consegnati su pen drive alla sede sita in piazzale Mongibello.

Le fotografie dovranno avere estensione .jpeg o .tiff con risoluzione minima di 300 dpi e dovranno essere nominate con cognome e nome.

Non devono riportare firme, loghi, copyright o altri elementi aggiunti. Tutte le foto del Concorso saranno pubblicate, appena ricevute, sulla pagina ufficiale FB Pro Loco Mussomeli;

Le foto, inedite, non devono aver partecipato ad altri concorsi fotografici;

Inoltre è richiesto un file in formato elettronico (.doc, .pdf,) recante per ogni foto:

• titolo della foto

• nome del fotografo

• luogo e data dello scatto.

Le inquadrature devono essere in verticale.

L’iscrizione è formalizzata al momento della ricezione dei file e del versamento. Essa sarà confermata con e-mail di avvenuta iscrizione.

5 – SCADENZA.

La ricezione dei file o del plico contenente il materiale elettronico dovrà pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12.00 del 30 ottobre.

6 – CONSEGNA.

Il materiale può essere spedito alla sede della Pro Loco tramite posta, o consegnato al seguente indirizzo: Pro Loco Mussomeli piazzale Mongibello.

In caso di spedizione tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante all’esterno esclusivamente il titolo del concorso: “Concorso fotografico di chiese, palazzi e campanili di Mussomeli. L’interno del plico, oltre alle foto e tutto il materiale elencato, dovrà contenere i dati identificativi del partecipante (Allegato A) e la fotocopia dell’avvenuto pagamento.

Nel caso di smarrimento del plico la Pro Loco di Mussomeli non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. Si declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente. Tutte le immagini che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, etc.) perverranno oltre il termine stabilito non saranno ammesse al concorso. Le spese d’assicurazione e di trasporto del materiale sono a carico del partecipante. L’adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del seguente regolamento.

7 – ESCLUSIONE ED ACCETTAZIONE FOTO

Saranno da ritenersi escluse le foto:

• consegnate oltre la scadenza del presente bando

• prive anche di uno solo dei documenti richiesti del presente regolamento

• che risultino aver partecipato ad altri concorsi o pubblicate su social

• che risultino contrarie alla comune decenza.

8 – Tutte le foto saranno pubblicate immediatamente dopo il loro arrivo in sede.

Vincera’ la foto che avrà che ottenuto più like sulla pagina facebook ufficiale della Pro Loco di Mussomeli ‘’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MUSSOMELI’’.

(i like validi sono solo quelli sulla foto).

Nel caso di parità fra partecipanti saranno conteggiate anche le condivisioni. È vietato, pena l’esclusione, l’utilizzo di qualsiasi operazione non lecita per aumentare i like della foto.

Alcune foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate per realizzare

● il calendario storico/artistico della Pro Loco di Mussomeli,

● mostre,

●raccolte fotografiche, pubblicazioni e per ogni tipo di uso a carattere promozionale e culturale.

Se ne riporterà sempre l’autore.

9 – PREMI

Primo classificato € 200, 00

10 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.

11 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati e cancellati in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati è della Pro Loco in persona del Presidente pro-tempore.

12 – RIPRESE AUDIO-VIDEO.

All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.

13 – MODIFICHE.

La Pro Loco Mussomeli si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere all’indirizzo e-mail: prolocomussomeli@libero.it