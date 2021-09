Santa Caterina. Entra nel vivo il “Villa Hermosa Festival” con i Talenti del Territorio.

SANTA CATERINA. Entra nel vivo il “Villa Hermosa Festival” che si certifica come uno degli appuntamenti di punta del centro Sicilia nell’estate 2021; grande successo di pubblico e sold out per entrambi gli eventi di sabato 28 e domenica 29 nel piccolo centro a due passi da Caltanissetta.

Sabato 28 Agosto nell’arena di Villa Castelnuovo oltre 550 persone provenienti da tutta la provincia di Caltanissetta e dalle vicine Agrigento ed Enna hanno applaudito la stand up comedy di Luca Ravenna con “Rodrigo Live”. L’artista milanese trapiantato a Roma, fra i protagonisti dell’acclamato show “LOL – Chi ride è fuori” è stato il mattatore di oltre un’ora di comicità irriverente e senza peli sulla lingua. Una scelta coraggiosa del direttore artistico Nicoletti quella di proporre la stand up comedy (genere ormai prevalente nella comicità internazionale), ma pienamente e completamente premiata dal pubblico. Efficiente e inappuntabile come sempre l’organizzazione e il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid.

Debutto della seconda suggestiva location di spettacolo – lo splendido Sagrato della Chiesa Grazia – nella serata di domenica 29 Agosto con “Turi Marionetta”, applaudito calorosamente dall’ennesima platea in sold out. Il sindaco Giuseppe Ippolito e il vice sindaco Inglisa hanno aperto la serata esprimendo soddisfazione ed emozione per la trasformazione di un sito storico in anfiteatro all’aperto. Poi lo spettacolo: la storia dei pupi e delle marionette scritta e interpretata dal catanese Savì Manna è stato uno spettacolo – lezione ironico e coinvolgente su una grande tradizione siciliana, di grande valore culturale e divulgativo.

Appuntamento a venerdì prossimo, Villa Castelnuovo, con il primo evento della sezione del cartellone “Talenti dal Territorio”: in scena lo showman Daniele Mezzatesta e la band “Three generation”.