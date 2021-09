San Cataldo. Pignatone (M5S): “Con Comparato per aiutare la nostra comunità a ripartire, a rinascere”.

SAN CATALDO. “Tra poco più di un mese, a San Cataldo, finalmente, si tornerà a votare per eleggere un Sindaco. Il momento che la nostra comunità sta attraversando è complesso, e chi andrà ad amministrare l’Ente, dovrà avere a che fare con situazioni estremamente difficili. Come il dissesto, che ha obbligato per legge ad aumentare le tariffe al massimo e ridurre i servizi, ed in più ha contribuito in maniera rilevante ad aggravare le già note problematiche di carenza di personale nell’Ente, vista l’impossibilità di effettuare concorsi. Così come, pesa molto lo scioglimento per mafia, per motivazioni che sono sancite in modo chiaro e netto nelle sentenze ma che, ancora pochi cittadini conoscono”.

Così il deputato nazionale del M5S Dedalo Pignatone introducendo in discorso sulle prossime elezioni amministrative. Il deputato ha spiegato le ragioni legate alla scelta di Gioacchino Comparato come candidato a sindaco: “davanti ad una simile situazione, il MoVimento 5 Stelle cittadino ha fatto una scelta chiara: formulare una proposta concreta, seria e professionale.

Una scelta ed un percorso che sono stati condivisi dal PD, da tante donne e uomini, da altre forze politiche e civiche. Insieme, per aiutare la nostra comunità a ripartire, a rinascere. Alla luce di queste riflessioni, abbiamo individuato nell’Avv. Gioacchino Comparato la figura ideale per guidare questo progetto di serietà, lavoro, professionalità, che ritengo sia quello di cui abbia bisogno San Cataldo.

Gioachino Comparato è un sancataldese che ama la propria comunità, avvocato di livello, esperto nella tutela dei diritti, che già in modo chiaro e netto si è posto contro alcune storture e sempre dalla parte dei cittadini. Un padre di famiglia che conosce le difficoltà di crescere nel nostro territorio, con un pensiero alle nuove generazioni e che vede chiaramente le opportunità che lo stesso territorio può offrire. Lavoratore serio, dotato di quelle energie di cui San Cataldo ha bisogno.

Persona saggia, con cui in diversi casi ho avuto modo di confrontarmi, e che apprezzo perché ha sempre avuto la schiena dritta, volendo coinvolgere la squadra, netto e chiaro nel pensiero politico e nei suoi ideali che condivido appieno. Si tratta di un progetto che può vantare un collegamento forte con le forze politiche regionali e nazionali, una sinergia che consentirà di sfruttare al meglio le opportunità offerte, così anche maggiore capacità di prendersi cura della comunità. Stiamo lavorando senza sosta per la nostra comunità, perché è nostro dovere, perché è arrivato il momento, perché non possiamo attendere oltre!”.