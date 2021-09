San Cataldo. Modaffari. La proposta: “Creare un Centro diurno per l’autismo”.

SAN CATALDO. “Chiederemo all’ASP il potenziamento del Centro per la Diagnosi precoce di soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico, così come proporremo, mettendo a disposizione apposito immobile comunale, la creazione a San Cataldo di un Centro diurno per l’Autismo”.

Così il candidato sindaco Giampiero Modaffari a proposito della questione legata al potenziamento dell’Ospedale Maddalena Raimondi. “L’obiettivo – ha concluso – è quello di assicurare continuità di approccio psico terapeutico e globale presa in carico subito dopo la diagnosi”.

Il candidato sindaco, sempre per quanto riguarda l’Ospedale Raimondi, ha poi posto un altro obiettivo: “Come da previsione del vigente Atto Aziendale dell’ASP pretenderemo l’immediata riattivazione del Presidio Territoriale di Assistenza [PTA] immotivatamente inoperante da oltre due anni. Dovranno riattivarsi gli ambulatori specialistici e dedicati alla riabilitazione, laboratori analisi, Punto di Primo Intervento anche pediatrico [PPI] e postazioni del 118”.