San Cataldo. Comparato: “Fondamentale ruolo dei Comitati di quartiere, adesso vanno valorizzati al meglio”.

SAN CATALDO. “In questi anni di commissariamento che hanno visto molti cittadini sancataldesi perdere i propri riferimenti politici nelle Istituzioni della Città, i Comitati di Quartiere hanno svolto un ruolo fondamentale per la nostra comunità. Con la loro attività e il loro impegno quotidiano hanno dimostrato il loro reale attaccamento nei confronti di San Cataldo”.

Così il candidato sindaco, l’Avv. Gioacchino Comparato, Martina Riggi per il Partito Democratico di San Cataldo e il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle, l’On. Dedalo Pignatone.

“Ci teniamo pertanto a ringraziarli tutti – prosegue la nota – per il lavoro svolto e per il lavoro che siamo sicuri svolgeranno negli anni a venire, certi che l’amministrazione che verrà e che avrà il ruolo di risollevare le sorti del nostro paese, non potrà non avvalersi del loro supporto e, così, di supportarli a sua volta.

Come coalizione abbiamo già iniziato a programmare gli incontri con i Comitati di Quartiere al fine di comprendere al meglio quali siano le criticità e le aree da valorizzare per ciascuna zona. Il nostro obiettivo – conclude la nota – è quello di incontrarli tutti al più presto. Noi ci impegneremo affinché il dialogo con i Comitati di Quartiere venga valorizzato e in qualche modo istituzionalizzato dalla prossima amministrazione perché, come detto, il loro è un ruolo fondamentale che va valorizzato al meglio”.