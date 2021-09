Restrizioni e green pass anche per i casino e l’online continua a crescere

I giochi da casino nella loro versione tradizionale sembrano non avere pace. Dopo che i casino e le slot sono state chiuse per oltre un anno a causa della pandemia, ora arriva la nuova mazzata dal governo. Chi vuole entrare nelle casino classici dovrà esibire il green pass.

Green pass nei casino, cosa è cambiato dal 6 agosto?

I casino di Sanremo, Venezia, Campione e Saint Vincent rischiano di nuovo il collasso e questa volta potrebbe essere quello definitivo. Se infatti in questo anno i casino online si sono presi buona parte del mercato a causa delle sale chiuse per covid, dopo solo pochi mesi di zone bianche, cambierà di nuovo tutto. Per giocare al casino e slot servirà esibire il green pass con l’avvenuta vaccinazione covid 19. Se da una parte questo significa mettere ancora più in sicurezza i luoghi che offrono giochi da casino, dall’altra si rischia di perdere ancora maggiormente clienti.

I casino possono, dal 6 agosto, ospitare solo chi ha il pass digitale o cartaceo. Nel momento in cui vi scriviamo e con i numeri sempre in evoluzione, significa però ad oggi sono solo 29 milioni gli italiani che potenzialmente hanno il green pass. I casino italiani avranno la forza di provare a ripartire sapendo che potrebbero essere costretti a rinunciare a circa un terzo dei potenziali clienti? Le proteste contro il green pass obbligatorio sono sfociate in una serie di manifestazioni pacifiche durante lo scorso 24 luglio. Non ci sono state ancora però prese di posizione ufficiali da parte dei proprietari dei casino.

Casino online sicuri, unico modo per giocare senza restrizioni

I casino online in questo ultimo anno e mezzo di pandemia hanno rappresentato l’unica alternativa possibile per chi era intenzionato a giocare a slot, poker, blackjack e molto altro. Durante il primo e il secondo lockdown, i casino online sicuri certificati aams hanno tenuto a galla tutto il settore del gaming. Infatti, mentre i casino e slot tradizionali erano chiusi, gli utenti potevano intrattenersi direttamente da casa tramite pc o tablet. La pandemia ha solo accelerato un processo, quello del sorpasso dei casino online su quelli classici, che era inevitabile.

I giochi da casino digitali quindi hanno dimostrato la loro affidabilità sia durante il picco della pandemia, sia ora che per accedere a numerosi luoghi al chiuso è necessario il green pass. Ecco quindi che, così come sta avvenendo per il cinema con Netflix o per il commercio con Amazon, anche i casino online si stanno sostituendo nella cultura degli italiani alle sale da tavolo verde tanto da accettare anche pagamenti elettronici molto sofisticati come i bitcoin in molti casi, così da poter soddisfare tutti i tipi di clientela. I numeri sui casino online relativi al 2020 e quelli del primo semestre del 2021 sono inequivocabili e totalmente a favore dei siti internet rispetto al comparto retail.

Nei casino online inoltre, l’arrivo della versione live potrebbe avere definitivamente convinto anche i più scettici. I casino live mixano le qualità dell’online con quelle dei giochi classici in una versione super realistica di slot, poker e blackjack. Staremo a vedere se questa tendenza dei casino online a fagocitare le sale da gioco classiche, continuerà anche nel secondo semestre del 2021.