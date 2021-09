Perché non dovresti perdere i bonus e le opzioni di 888?

Il gioco online in Italia rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia sia per lo stato che per soggetti privati, e ovviamente l’offerta che arriva all’utente è sempre più ricca, variegata e generosa. Fra gli operatori che ogni giorno garantiscono quote per le scommesse online e sugli sport virtuali, o “organizza” tavoli da poker live oppure semplicemente permette di giocare a Scopa online c’è 888. Conosciamo meglio l’operatore britannico, e scopriamone il mondo delle promozioni, dei bonus e delle svariate modalità d’intrattenimento.

Da 24 anni un punto di riferimento

888 sport Holdings è una società fondata nel 1997 a Antigua, ma la cui sede è a Gibilterra; opera con regolare licenza ADM per l’Italia, ex AAMS, ed è inoltre quotata sulla borsa di Londra. La compagnia è specializzata nella gestione di siti internet nel settore del gioco d’azzardo, con scommesse sportive incluse, anche se questa opzione è stata lanciata soltanto nel 2008, dunque 13 anni fa. Ma 888 è conosciuta principalmente per la sezione casinò, ed è da questa specializzazione che nasce il prestigio del sito, che ha confermato con le scommesse sportive.

Bonus di ogni tipo, statistiche e info sulle partite, innumerevoli giocate

Come molti dei colossi inglesi che si muovono nel gioco d’azzardo online, anche 888 non ha tardato a applicare la professionalità e il know-how maturato con i casinò al mondo delle scommesse sportive. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. La grafica, il logo stesso e le colorazioni differenti per le tre sezioni: arancione per lo sport, azzurro per il poker e verde per il casinò, concorrono a fare di questa piattaforma un punto di riferimento per tanti utenti.

La sezione sportiva è ricca e garantisce informazioni preziose quando si piazzano scommesse, altra caratteristica tipica dei siti inglesi sul betting. Aprendo il menù di un evento sportivo, ci si può imbattere in ultimi precedenti, statistiche di possesso palla o di battuta, e la sezione blog relativa allo sport fornisce ulteriori spunti. Non manca ovviamente il bonus di benvenuto, che è semplice da utilizzare e abbastanza generoso: 888 offre il rimborso del 100% fino a 100 euro semplicemente caricando 10 euro sul conto gioco alla registrazione, e verificando l’identità tramite documenti.

L’esperienza utente sul sito da desktop davvero eccellente è la stessa che si può fare da mobile, sia su browser, sia tramite l’applicazione che è scaricabile su dispositivi con iOS o con Android. Vale davvero la pena fare un giro sul sito di 888 e comprendere perché da oltre vent’anni è fra i siti punto di riferimento in Europa, e perché da oltre dieci lo è nelle scommesse sportive nonostante l’agguerrita concorrenza.