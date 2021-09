Mussomeli, promozione turismo. Incontro con Viviana Rizzuto direttore Museo di Sciacca. Presenti Pro Loco, Confraternite e ristoratori

MUSSOMELI – Presenti il sindaco Catania con alcuni componenti della sua giunta, l’assessore di Sutera Giovannella Difrancesco, ed il consigliere comunale di Lercara Friddi Giuseppe Rizzo di Lercara Friddi, si è tenuto nel pomeriggio di ieri 24 settembre al Mamma Rita in Piazza Umberto a Mussomeli, altro incontro di formazione, dove protagonista è stata la relatrice Viviana Rizzuto, direttore del museo di Sciacca, che ha intrattenuto gli attenti partecipanti sul tema “Imprese culturali: l’esperienza del Museo diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca”. A tale incontro sono stati invitati a partecipare i giovani del territorio, i ristoratori, i titolari di strutture turistico ricettive, i presidenti e aderenti alle confraternite, i presidenti e soci di associazione di promozione culturale e turistica del territorio e gli operatori turistici e di servizi al turismo. Un uditorio attento all’argomentare di Viviana Rizzuto che ha esternato la sua esperienza, competenza e passione, maturata al Museo di Sciacca. Il Museo Diffuso dei 5 Sensi, si legge in una nota del SIA Sostegno per l’Inclusione Attiva, “nasce dalla necessità di recuperare nei territori uno spirito di comunità in grado di focalizzare le proprie energie attorno ad un unico e comune obiettivo: rispolverare la propria identità nascosta e dimenticata negli anni, prenderne coscienza e imparare a comunicarla al mondo. La narrazione identitaria diventa lo strumento di un’intera comunità per un rilancio sano, florido e certo dell’economia che punti ad un turismo sostenibile e di qualità”.