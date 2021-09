Mussomeli, l’estremo saluto all’ottantottenne ex sindaco DC Nino Scannella. Domani le esequie nella chiesa di San Francesco

MUSSOMELI – Nino Scannella, un volto assai noto localmente, e non solo, ha cessato di vivere, nella giornata di ieri intorno a mezzogiorno, proprio presso l’ospedale di Cefalù dove era stato ricoverato, lasciando nella tristezza i familiari e quanti lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le sue doti umane. Una vita attiva la sua nel campo dell’imprenditoria, della politica e della libera professione ed era assai legato alla famiglia. In tanti ricorderanno la sua contitolarità, assieme ad altri soci, esattamente nella società Sicon, dove hanno lavorato tanti operai e maestranze che ancora adesso lo ricordano con stima e rispetto. Politicamente ha militato nelle fila della Democrazia Cristiana e nel 1986 fu eletto sindaco, rivelatosi in tale ruolo assai vicino alla classe meno abbiente, verso cui riservò una particolare attenzione. Libero professionista nella Piazza Roma ha gestito per tanto tempo un avviato studio tecnico con giovani tirocinanti che lo hanno collaborato nella sua intensa attività. Aspetto signorile, sempre elegante, assai garbato con tanta capacità di ascolto, tanto da conquistarsi la fiducia e la stima di tanti suoi estimatori. Con la sua dipartita scompare un personaggio che ha contribuito a riempire qualche pagina degli annali di storia locale. Lascia la moglie Maria Messina, le figlie Graziella, Marilena e Cettina, generi e i carissimi nipoti. Va ricordato che le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Francesco, alle ore 16, di lunedì 20 settembre 2021.