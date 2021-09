Mussomeli, Esposizione ovina e bovina alla 109° edizione “Antica Fiera del Castello” (il video)

MUSSOMELI – Presenti con le mascherine, si è volta, nella mattinata del 1° settembre, la 109^ edizione dell’Antica Fiera del Castello con l’esposizione ovina e bovina, approntata in un lembo di terra, in prossimità del Castello manfredonico, opportunamente attrezzata dagli organizzatori. Una partecipazione contingentata, che ha lasciato soddisfatti quanti si sono spesi al riguardo. Presenti il sindaco Catania e i suoi assessori, Lo Conte, Spoto, Frangiamore, Valenza e alcuni consiglieri comunali. Hanno presenziato le Forze dell’Ordine, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, e il Presidente Roberto Indovina dell’Associazione “Antica Fiera del Castello” con altri componenti, allevatori ed espositori venuti anche da lontano. Ha coordinato il momento fieristico l’Assessore Seby Lo Conte che ha anche introdotto l’evento. Hanno parlato il dott. Roberto Indovina Presidente dell’Antica Fiera del Castello, l’assessore allo sviluppo economico Michele Spoto, il sindaco Catania. E’ seguito l’intervento e la benedizione del nuovo Parroco della Trasfigurazione Padre Vincenzo Giovino. Subito dopo, il taglio del nastro e la visita agli stands espositivi con le diverse razze di animali; da una parte l’esposizione ovina e dall’altra quella bovina. “l’antica fiera del Castello non ha colori politici ed appartiene a tutta la cittadinanza di Mussomeli”, ha detto nel suo apprezzato discorso il dott. Roberto Indovina, che dopo la dipartita del padre avvenuta lo scorso anno, ha preso le redini dell’Associazione stessa, ringraziando gli allevatori ed espositori che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento. L’esposizione ha fatto felici anche i tanti bambini che sono stati accompagnati dai propri familiari.