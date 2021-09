Mussomeli, conclusi gli eventi della festa del Castello: seminario, targhe e coppe agli allevatori e degustazioni prodotti a Km zero

MUSSOMELI – Con l’ incontro pomeridiano del 2 settembre presso la pasticceria normanna , si è conclusa l’ultima giornata della 109° edizione dell’ “Antica Fiera del Castello”. Che ha visto protagonisti l’Amministrazione Comunale, l’Associazione “Antica Fiera del Castello” e l’Associazione Turistica Pro Loco. La giornata è stata caratterizzata dalla festa religiosa, curata dall’Arciprete don Pietro Genco, in onore della Madonna della Catena, con celebrazioni di messe durante l’arco della giornata. Mentre nel pomeriggio , si è svolto il seminario “Benessere degli animali da allevamento in Sicilia” e a seguire la premiazione con consegna di coppe e targhe agli allevatori ed infine la degustazione di prodotti a km zero. Al termine ci sono stati i ringraziamenti del sindaco Catania che ha ringraziato tutti i soci dell’ associazione Antica Fiera del Castello e soprattutto gli allevatori e agricoltori per tutto il lavoro svolto e per la passione che hanno messo e mettono nel loro prezioso lavoro .