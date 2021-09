Mussomeli, 19 settembre Raduno Piazza Umberto macchine d’epoca in vetrina

MUSSOMELI – Giornata domenicale domani con auto d’epoca in campo. Infatti, Il club veicoli d’epoca “TRE TORRI” organizza l’11.ma edizione del Raduno Auto d’Epoca con la seguente tabella di marcia: dalle ore 9,00 iscrizione dei partecipanti; ore 9,30 colazione presso bar; ore 9,30 – 11,30 esibizione delle auto storiche al pubblico nella Piazza Umberto I°; Ore 11,30 giro per le vie cittadine spostamento presso Azienda Agrituristica “Le Aromatiche di Girafi”: Or 13,00 Trasferimento al ristorante “La Fenice”