Mussomeli, 1 settembre con seminario pomeridiano. Ovini e bovini in esposizione all’antica Fiera del Castello.

MUSSOMELI – La tradizionale festa del 1 settembre, riservata alla 109esima edizione dell’Antica festa del Castello, ha registrato, ieri pomeriggio, lo svolgimento di un seminario, all’aperto, presso il ristorante al Castello”, dal titolo “Chiusura della filiera e prodotti trasformati di carne ovina a Km zero”. Ci sono stati i saluti e l’ introduzione del dott. Roberto Indovina, Presidente Associazione “Antica Fiera del Castello”. E’ seguito l’intervento del Dott. Michele Asarisi, Presidente dell’ Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Caltanissetta. I progetti in corso (Il distretto Laniero) sono stati presentati dal Dott. Sebastiano Tosto, Presidente rete Ovinicoltori Siciliani. Per relazionare sulla trasformazione delle carni ovine sono intervenuti il Dott. Tiziano Iulianella, Imprenditore Agricolo e zootecnico abruzzese; il dott. Maurizio Di Nicola, Funzionario del Gabinetto del Sindaco di Pescara ed esperto di politiche di sviluppo territoriale; e, poi, il dott. Lorenzo Verrocchio, Presidente Associazione Regionale Arrosticini d’Abruzzo. La chiusura dei lavori è stata riservata al sindaco Giuseppe Catania. Successivamente, intorno alle 20, un chef ha dato dimostrazione come cucinare prodotti di carne ovina a Km zero. Giornata intensa quella del primo settembre che aveva registrato, nella mattinata, il taglio del nastro della 109esima edizione dell’antica fiera del Castello con la visita degli ovini e bovini in esposizione.