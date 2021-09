Inghilterra, fanno sesso in auto e urtano il freno a mano: l’auto rotola giù per la collina e si ribalta

Sono salvi per miracolo: presi dalla passione non si sono accorti di aver toccato il freno a mano disinserendolo e così la loro auto è precipitata da una collina ribaltandosi. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra: come riferiscono i tabloid britannici, i due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato a fare sesso nella loro auto, una Toyota Yaris. All’improvviso però, hanno colpito il freno a mano, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, mandando entrambi nel panico perché, oltretutto, si trovavano sul culmine di una collina.

I ragazzi non sono riusciti a scendere e sono precipitati per diversi metri assieme all’auto, che ha poi terminato la sua corsa ribaltandosi e atterrando su una strada dove, per fortuna, non passavano mezzi in quel momento. Come ha spiegato la polizia locale in un tweet diventato virale, i due amanti focosi hanno riportato solo lievi ferite ma le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

“In una località sconosciuta nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la propria relazione con un amplesso. Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato”, ha scritto la polizia nel suo tweet pubblicando anche una foto della Yaris ribaltata. Immancabili i commenti ironici e gli sfottò sull’accaduto.