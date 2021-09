Gela. Caltaqua: lunedì possibili disagi per lavori di pulizia del cavo fognario

Proseguono i lavori di pulizia straordinaria del cavo fognario di via Caffè, a Gela.

Nell’ambito di questi interventi da lunedì prossimo, 6 settembre, si renderà necessaria l’inibizione del traffico veicolare, sino a cessata esigenza, del tratto di via Caffè angolo via N. Paci per consentire la pulizia del collettore.

Al completamento dell’intervento si avrà una maggiore e migliore capacità ricettiva dei reflui del 60% rispetto a quella attuale, nonché un miglioramento del deflusso delle acque meteoriche che affluiscono anche all’interno del cavo fognario.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta eseguendo i lavori – autorizzati sulla scorta di specifica ordinanza sindacale – nell’ambito del piano degli investimenti proposto dal Gestore ed approvato dall’Autorità d’Ambito a dicembre del 2020, finalizzati all’efficientamento della resa della rete fognaria e dei suoi snodi. Per questo specifico intervento si è reso necessario un investimento complessivo di circa 225mila euro, con fondi privati della società, tra pulizia e smaltimento dei rifiuti.