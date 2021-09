Gadget per matrimonio, al fianco dei tuoi clienti e amici nel giorno più bello

Passano le generazioni e cambiano le mode, ma per tantissime persone quello del matrimonio continua ad essere il giorno più bello della vita. Regalare ai vostri clienti o amici un gadget matrimonio significa in qualche modo poter essere al loro fianco anche in un momento che non dimenticheranno mai.

Un pizzico di divertimento

Il matrimonio è di solito organizzato con largo anticipo per fare in modo che tutto sia perfetto. È il giorno in cui si celebra l’amore tra due persone, per i cristiani è anche un sacramento, ma anche quello in cui si festeggia con amici e parenti. A volte proprio la tensione dell’organizzazione e l’emozione della celebrazione possono essere stemperate da un piccolo gadget in grado di aggiungere un pizzico di divertimento ad un giorno speciale.

L’addio al celibato e al nubilato

Il matrimonio ha una sorta di prologo, si tratta dell’addio al celibato o al nubilato. In quel giorno il futuro sposo e la futura sposa festeggiano con i loro amici più intimi l’ultima sera di “libertà”. Tra i gadget più usati in quel giorno ci sono le magliette e i cappellini personalizzabili con scritte divertenti riguardanti il matrimonio. Inoltre è possibile anche stampare delle immagini, che possono riguardare i volti degli sposi o altre foto simpatiche riguardanti l’evento.

I gadget per giocare

Tra i gadget divertenti pensati per il giorno del matrimonio ci sono i palloncini gonfiabili e gli occhiali. I palloncini di solito si usano per addobbare l’auto o il tavolo degli sposi o eventualmente degli invitati, ne esistono sia rotondi che a forma di cuore, in tutti è possibile stampare una scritta, magari con una frase o la data del matrimonio e i nomi degli sposi.

Altro gadget simpatico sono gli occhiali da sole in stile retrò, spesso si usano per distinguere con colori diversi il team dello sposo e quello della sposa ed eventualmente farne una sorta di divisa per balli o giochi. Sempre per rendere più divertente la festa si possono regalare ai partecipanti dei tubi per le bolle di sapone, con liquido incluso. In questo modo, specie per i balli all’aperto, si può aggiungere un tocco di magia alla festa.

I ventagli

La stagione dei matrimoni è tipicamente l’estate, e uno dei problemi delle cerimonie, che si tengano al chiuso o all’aperto, è il caldo. Questo ci fornisce l’occasione per regalare agli invitati dei ventagli matrimonio, degli oggetti che certamente verranno apprezzati dai presenti di tutte le età perché possono dare un po’ di rinfresco in un giorno in cui magari il vestito elegante rende più difficile resistere al caldo. I ventagli sono disponibili bianchi, il colore simbolo del matrimonio, oppure arancioni e celesti. Sulla tela è possibile stampare la data e i nomi degli sposi, questo renderà l’oggetto anche un bel ricordo della giornata che potrà essere conservato tra le cose più care.

Le buste per i regali

Altro gadget che può essere molto apprezzato in un matrimonio è la wedding bag: ne sono disponibili sia di carta che in cotone. Si tratta di borse che vengono consegnate agli invitati e che possono contenere dei piccoli regali utili per la giornata della celebrazione. Oltre ai già citati occhiali, tubi per le bolle di sapone e ventagli si possono inserire nella borsa anche dei coni per il lancio del riso, degli spray anti-insetti, delle salviette rinfrescanti o delle “dancing shoes” per donna. Anche in questo caso le wedding bad si possono personalizzare con una foto o una immagine e magari diventare una sorta di bomboniera del matrimonio.

I gadget anche all’ultimo momento

Se l’idea di acquistare dei gadget per un matrimonio vi è venuta a ridosso delle nozze non c’è problema, su Stampasi.it le spedizioni avvengono in pochi giorni e volendo si può optare per una consegna ancora più veloce pagando un piccolo sovrapprezzo. Sul sito ci sono tantissimi altri gadget, con prezzi molto concorrenziali e la possibilità di decidere come personalizzarli. Inoltre è possibile ordinare anche una quantità minima di articoli senza pagare le spese di spedizione.