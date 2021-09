Festa mariana al Castello di Mussomeli: La Madonna della Catena. Celebrazione di messe.

MUSSOMELI – Domani 2 settembre, giornata di pellegrinaggi al Castello, presso la Scuderia, trasformata, per tradizionale ricorrenza della Madonna della Catena in luogo sacro per la celebrazione delle messe previste, nella mattinata, per le 7,30 – 9,00 – 10,00 – 11,00 e nel pomeriggio alle ore 18,00 in Suo onore.. Appuntamenti religiosi con osservanza delle norme anti Covid. Cura la ricorrenza l’Arciprete don Pietro Genco. Anticamente, per mantenere la promessa per grazia ricevuta, i devoti raggiungevano l’antico maniero a piedi scalzi.