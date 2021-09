Campofranco. Covid, il numero dei positivi comincia a calare, ma due sono ancora ricoverati in ospedale.

CAMPOFRANCO. “Anche se lentamente, il numero dei positivi al covid-19 a Campofranco comincia a diminuire per l’effetto delle negativizzazioni che si verificano dopo aver trascorso l’intero periodo di isolamento domiciliare come da protocollo medico ASP. Calano anche gli isolati domiciliari non positivi, quelli da “contatto”.

Così il sindaco Rino Pitanza che ha aggiunto: “Di contro, due nostri concittadini sono tutt’ora ricoverati in reparto ospedaliero dove sono tenuti sotto stretta osservazione medica. Altre negativizzazioni si attendono nei prossimi giorni con la speranza che non vengano “compensati” con altre positività”.

Questo infine il bilancio Covid aggiornato a Campofranco:

POSITIVI ISOLAMENTO DOMICILIARE: 51

POSITIVI RICOVERATI IN REPARTO : 2

CONTATTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: 50

NEGATIVIZZATI DA STATO POSITIVO : 29

DECEDUTI: 2