Caltanissetta, Suoni in Itinere: venerdì terzo appuntamento con arte e musica

Il 10 Settembre ore 18:30 presso il Bar Punto G di Caltanissetta, in via Consultore Benintendi, avrà luogo il terzo appuntamento di Suoni in Itinere, rassegna di musica elettronica, che punta a promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori, creando opportunità per il miglioramento sociale.

L’evento è strutturato in tre diversi momenti, vi sarà infatti un live e dj-set di musica elettronica; un Panel nel quale si discuterà dei prodotti del centro Sicilia e una mostra ed estemporanea d’arte.

Il live di musica elettronica è affidato a “Overbundaries” progetto multimediale di Antonio Lombardo, frutto di un percorso di studio e sperimentazione artistica in continuo svolgimento dal 2013. I Dj Set saranno di Andrea Castiglione Dj producer e promotore dell’iniziativa. “Lungomare Paradiso” e “Letouche”.

Con il loro sound vibrazioni ed emozioni confluiscono in un unico mondo, dove distanze geografiche e culturali si riscoprono unite da un fil rouge che fa di New York, Rio, Luanda e Napoli coinquilini della stessa stanza dimensionale.

Il panel come suddetto tratterà dei prodotti del centro Sicilia.

I relatori saranno Marco Riggi di “Mulino Riggi”; Marcello Mirisola di “ALMA Vodka”; Gianfranco Lombardo di “Tenute Lombardo” ed Ermanno Pasqualino. I momenti d’arte vedranno in mostra le opere di Valeria Guagenti e di Antonio Lombardo, con Mirko Pinto che durante l’evento creerà un’opera, dando vita così a un’estemporanea.

L’evento è fruibile da tutta la cittadinanza, ma come previsto dalle regole vigenti sul contenimento in materia di contrasto al contagio del Covid-19, sarà necessario esibire il Green pass.