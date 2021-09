Caltanissetta, Musica sotto le stelle: venerdì al Sacro Cuore una festa-concerto

L’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile della Diocesi di Caltanissetta ha organizzato una festa concerto nel cortile della parrocchia Sacro Cuore.

La manifestazione, intitolata “Musica sotto le stelle!” è aperta a tutti i giovani della Diocesi.

Oltre ad ascoltare il concerto che si svolgerà dal vivo sarà possibile gustare street food.

Per garantire il contenimento della Pandemia Sars Cov 2 saranno messe in atto tutte le misure previste dalla normativa nazionale. Potrà accedere solo chi è in possesso di Green Pass e mascherine.

Per le prenotazioni gli interessati debbono rivolgersi entro la giornata di oggi ai seguenti numeri telefonici: padre Leandro Giugno 336-9332090, Gaia Randazzo 320-8445762, Ciro Gelsi 327-0083882.