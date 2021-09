Caltanissetta, mercoledì 1 Lions Club raccoglie indumenti per profughi afghani

Ci sono i bambini, tanti, che giocano a palla, che corrono sotto il sole cocente della Sicilia. E ci sono le loro mamme che non li perdono mai di vista. Attorno i marines che con occhio vigile sorvegliano la base.

C’e’ un clima disteso, di quasi serenita’ nella base Nas 2 di Sigonella.

Nel grande aeroporto nella piana di Catania ci sono gli americani e di supporto la marina militare italiana, ed e’ qui che fanno scalo i Boing a stelle e strisce con dentro gli afgani che sono riusciti a lasciare il loro paese dopo l’assedio dei talebani per il piu’ grande ponte aereo mai messo in atto.

Ne sono arrivati 4 mila e ancora ne arriveranno in Sicilia, in cui resteranno per un massimo di 14 giorni prima di volare verso gli Usa.

In mezzo a questo clima di gioia, però, ci sono difficoltà oggettive quali, ad esempio, la quantità di indimenti che necessitano per supportare tutte queste persone che sono fuggite lasciando tutto in patria.

Il Lions club Caltanissetta, che come mission ha quella di mettersi a disposizione del prossimo e di chi ha meno opportunità, ha organizzato per oggi, 1 settembre, una rete di emergenza.

“Facciamo rete per chi ha bisogno” è il tema dell’iniziativa dedicata ai rifugiati afghani coordinata dal Presidente nisseno Lillo Pernaci.

Nella sede Silp Caltanissetta, in piazza Europa nr 6, saranno presi in carico indumenti e biancheria intima per uomo donna e bambino ma anche giocattoli e pannolini.