Caltanissetta, giovedì un incontro sul “Significato della Linea di San Michele”

Si svolgerà giovedì 30 settembre alle ore 19 una Tavola Rotonda nel salone parrocchiale della Parrocchia San Michele di Caltanissetta.

Nel secondo anno in cui non sarà possibile vivere la processione del Santo Patrono cittadino così come abitualmente i nisseni sono stati abituati, è ancora più importante vivere momenti di approfondimento legati al culto di San Michele.

Durante l’incontro si parlerà di una misteriosa linea immaginaria unisce sette monasteri, dall’Irlanda fino a Israele, santuari lontanissimi tra loro eppure perfettamente allineati.

Una leggenda racconta che non si tratta di una coincidenza bensì della “Linea Sacra di San Michele Arcangelo” che rappresenta il colpo di spada che il Principe delle milizie celesti inflisse al Diavolo per rimandarlo all’inferno.

Gli studiosi, inoltre, hanno notato che questa linea è in perfetto allineamento con il tramonto del sole nel giorno del Solstizio di Estate.

I tre punti di vista su questa singolare “dioincidenza” saranno affrontati dal dottor Gattei e dai professori Anzelmo e Falzone. Si affronterà il collegamento tra la Linea di San Michele, il sole e la meridiana di Caltanissetta.

L’incontro inizierà alle ore 19 nel salone parrocchiale della chiesa di via Sallemi.