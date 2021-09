Napoli- Una signora aveva vinto 500mila euro con un ‘gratta e vinci’.

Per verificare la vincita, la donna ha consegnato il biglietto a un dipendente di una tabaccheria che ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e ha consegnato il tagliando a uno dei titolari . Quest’ultimo l’ha preso tra le mani, lo ha messo in tasca, indossato il casco ed è fuggito con il suo scooter. Il Titolare è stato denunciato per furto ed è stato bloccato a Fiumicino mentre cercava per imbarcarsi per le Canarie, ma non aveva il biglietto vincente da 500 mila euro.