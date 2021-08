Serradifalco. Giunta comunale stipula convenzione per accoglienza persone con disagio psichico.

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha approvato il provvedimento con il quale ha stipulato una convenzione con una struttura specializzata al fine di consentire l’accoglimento di cittadini con disagio psichico o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è idoneo il rientro in famiglia.

Per il 2021 l’eventuale compenso da corrispondere potrà determinarsi in 1.682,25 euro quale compenso fisso e in 22,39 euro quale retta giornaliera. Eventuali ricoveri potranno avvenire nelle comunità alloggio di Canicattì e Caltanissetta e gestite dalla Cooperativa Sociale “Philia”. Con tale Comunità alloggio, che è iscritta all’Albo Regionale, sarà sottoscritta una convenzione per l’eventuale ricovero dei disabili previo parere del Dipartimento di Salute Mentale e dei Servizi Sociali e con retta a carico del Comune al fine di garantirne il relativo mantenimento.

Il compenso fisso mensile di 1.678,92 euro è previsto per ogni posto riservato, mentre la retta per ogni giorno di effettiva presenza sarà di 22,11 euro. La convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è escluso il rinnovo tacito.