Serradifalco, Covid: aumentano contagi (+11). Totale dei positivi a 24.

SERRADIFALCO. Schizza verso l’alto la curva dei contagi a Serradifalco. Sono 11 i nuovi casi di positività al Covid che si sono registrati a Serradifalco. E’ quanto comunicato dal sindaco Leonardo Burgio alla cittadinanza.

“Ci tengo a precisare – ha spiegato – che questi soggetti sono in quarantena giá da 6 giorni e appartengono tutti a nuclei familiari già contagiati, con soggetti positivi all’interno, giá da giorni”. Il sindaco ha poi detto che “Il numero totale dei contagiati sul territorio di Serradifalco , ad oggi, é di 24 nostri concittadini, viste le 3 guarigioni dei giorni scorsi; purtroppo una nostra concittadina é anche ricoverata presso il Sant’Elia in malattie infettive, ricovero dovuto soprattutto per via dell’età e dell’assenza totale di vaccinazione , attualmente le condizioni fortunatamente però non sembrano gravi”. Il sindaco ha detto che “è di fondamentale importanza non abbassare mai la guardia nel rispetto nostro e del nostro territorio; non finiró mai di ripeterlo Vi prego, soprattutto nei luoghi chiusi , di :

– Utilizzare sempre la mascherina

– Mantenere la distanza di almeno

un metro

– EVITARE strette di mani e abbracci o contatto di qualsiasi genere

Il sindaco ha poi concluso: “Ci aggiorniamo nei prossimi giorni, quando avrò gli esiti di altri tamponi molecolari che effettueremo domani ai contatti dei nuovi positivi (anche se pochi) ma soprattutto prendete in seria considerazione la possibilità che ci viene data dalle Aziende Sanitarie Provinciali di vaccinarci, come quella del prossimo 9 settembre, solo di pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00 presso il Poliambulatorio di via Sferrazza senza prenotazione alcuna”.