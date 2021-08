Santa Caterina. Avviati lavori di adeguamento sismico della Scuola media “Zanella”.

SANTA CATERINA. Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico della scuola media “Giacomo Zanella”- Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. L’impresa che si è aggiudicata l’appalto da 880.000 euro, di cui 800.000 euro finanziati dal Ministero dell’Istruzione e 80.000 euro dal Comune, è stata la Edilgecos srl di Adrano.

L’impresa terminerà i lavori di adeguamento sismico della scuola in circa 6 mesi. Gli alunni della scuola media potranno iniziare in maniera regolare l’anno scolastico nei locali della scuola Don Bosco.

Ma per farlo l’Ufficio Tecnico ha rapidamente elaborato il progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza del piano terra della Don Bosco per circa 40.000 euro. L’amministrazione Ippolito ha aderito al bando della Presidenza del Consiglio ottenendo il relativo contributo. A quel punto è stata bandita la gara pubblica ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ramiolo srl di Gela che inizierà i lavori il prossimo 17 agosto.