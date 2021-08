San Cataldo. Valerio Ferrara: “Forestali necessari per ripulire il sito archeologico di Vassallaggi”.

Il candidato a sindaco Valerio Ferrara in una nota, rivolgendosi al dott. Valenti, responsabile dell’Azienda Demaniale Forestale, ha chiesto l’intervento dei forestali sia per il sito archeologico di Vasallaggi che per i siti archeologici della provincia.

Il candidato sindaco ha chiesto di utilizzare la forza lavoro dei forestali per una pulizia dei siti. “Rinnovo, inoltre, il mio invito al presidente della regione per la stabilizzazione dei forestali – ha concluso – non solo per la conoscenza del territorio ma anche perchè i medesimi possono fare un grande lavoro impegnandosi nella gestione del verde in particolare nella nostra San Cataldo”.