SAN CATALDO. Ad esibirsi il prossimo 5 settembre in piazza Madrice sarà l’Orchestra sinfonica del centro Sicilia e non, come erroneamente riportato, l’Orchestra sinfonica siciliana.

Si tratta infatti, nel caso di quest’ultima, di un’orchestra diversa rispetto a quella diretta dal maestro Raimondo Capizzi, l’Orchestra sinfonica del Centro Sicilia, che s’è esibita in diverse località della Sicilia e che si esibirà il 5 settembre prossimo proprio a San Cataldo alle ore 21.