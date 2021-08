Provincia di Caltanissetta, DC: Salvuccio Bellanca nuovo responsabile provinciale per lo sviluppo economico

MUSSOMELI – Ritorno in “campo” ed alle sue origini “politiche”. Così si potrebbe sintetizzare la nomina di Salvuccio Bellanca a Responsabile Provinciale per lo Sviluppo Economico del Partito, nella Provincia di Caltanissetta per la Democrazia Cristiana.

L’investitura ufficiale è avvenuta con la nota del 24 luglio 2021, diramata dalla Segreteria Regionale Sicilia della DC, a firma del Commissario Regionale, Totò Cuffaro, indirizzata a l’ex presidente del Consiglio comunale di Mussomeli, già consigliere provinciale,

Cuffaro sottolinea: “Sicuro che saprai riportare la Democrazia Cristiana agli antichi fasti, ti auguro un proficuo e Buon Lavoro”.

Bellanca, 49 anni, solido e corposo curriculum di politica attiva, inizialmente nella DC e poi in Forza Italia, si è speso a più riprese con impegno e solerzia per la sua città e per il comprensorio nisseno. Una progressione ‘certificata’ anche dalla sua crescita di consenso. Nel 2002 l’elezione a consigliere comunale. Nella contesa elettorale del 2007, medesimo risultato ma con un consenso elevatissimo: fu il più votato, ottenendo dunque la carica di presidente del Consiglio comunale di Mussomeli. Ulteriore step, il suo approdo alla Provincia come consigliere.

Bellanca, pronto più che mai a mettersi a servizio della comunità, ha evidenziato: “Questo prestigioso incarico, di Dirigente Provinciale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, rappresenta un importante punto di partenza per la necessaria attenzione da porre in essere in ordine all’Economia di tutto il nostro territorio Provinciale e dei tanti problemi che lo attanagliano. Ringrazio con grande affetto il Presidente, Totò Cuffaro, per la stima e la fiducia accordatami e per l’importante nomina che mi onora, mi rende orgoglioso, ma al tempo stesso, mi investe di grande responsabilità. Spero di essere all’altezza del ruolo affidatomi e di poter dare un contributo fattivo alla Democrazia Cristiana Sicilia e alla nostra amata Provincia di Caltanissetta.”

