Mussomeli, Madonna dei Miracoli. Programma patronale nel rispetto norme anti Covid. Celebrazioni in chiesa e prenotazione della partecipazione

MUSSOMELI – Ritorna a suonare la campana dell’inverno a Mussomeli all’insegna della tradizione. Non è la campana che annuncia l’arrivo delle prossime stagioni, autunno – inverno, quanto piuttosto un antico segno emblematico di una ricorrenza, assai cara ai mussomelesi, che, apre i festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. dei Miracoli e che copre metà del mese di settembre, accompagnato giornalmente dal gioioso suono delle campane del santuario. Uno scampanio serale che, attraverso i moderni mezzi di comunicazione, viene diffuso in ogni parte del mondo per i mussomelesi ivi residenti che, per motivi diversi, hanno dovuto lasciare la loro terra di origine. E così la campana dell’inverno trova il suo spazio già alle ore 17 del pomeriggio del 31 agosto, quando col suo scampanio, chiama a raccolta preliminarmente le diverse realtà annesse santuario per collaborare ai tradizionali appuntamenti che le vede coinvolte, per quindici giorni, nelle diverse incombenze relative alla festa: la confraternita, la Congregazione San Vincenzo Ferreri, il terz’ordine domenicano, la Schola Cantorum che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno soprattutto organizzativo ed operativo. E così la campana dell’inverno, con i suoi rintocchi diventa messaggera della festa patronale che, con apposito programma varato e diffuso a firma del rettore del Santuario Padre Francesco Miserendino, prevede la prima e la seconda ottava, con la preliminare recita serale del Rosario e, a seguire, la messa vespertina con l’omelia del padre predicatore ospite, riservato all’ordine dei Padri domenicani. Una prima ottava, dunque, durante la quale sono previsti, il 4 settembre la consegna della borsa di studio “Nicolò Piazza”, il 5 settembre l’omaggio floreale della Congregazione San Vincenzo Ferreri, il 6 settembre l’atto di affidamento della Confraternita Maria SS. dei Miracoli alla Vergine, e il 7 settembre Vespri solenni, celebrati dal Vicario Generale della diocesi Padre Onofrio Castelli e l’8 settembre, giorno della festa, celebrazioni di messe dalle 5,00 in poi fino alle ore 11, quando la celebrazione sarà presieduta dal Vescovo mons. Mario Russotto a cui seguiranno altre celebrazioni con l’ultima messa delle ore 21,30. Un programma semplice che prevede, dunque, soltanto riti liturgici in chiesa, nel rispetto delle norme anti Covid con l’utilizzo delle mascherine, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani. Il Rettore, nel programma, ha anche ricordato che, per la partecipazione alla santa messa, sarà necessario prenotarsi fino a 150 persone per via telefonica al numero 0934/951403 dalle ore 9,30 .12,00 -16,00 -18,00 e che tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sulk canale YouTube del Santuario. Le serate della seconda ottava, che va dal 9 al 15 settembre, prevedono il 9 settembre la “giornata degli agricoltori, commercianti, artigiani e imprese, il 10 settembre la “giornata dei docenti”, l’11 settembre la “giornata degli impiegati e dei professionisti”, il 12 settembre la “giornata degli operatori sanitari e sociali”, il 13 settembre la “giornata dello sportivo”, il 14 settembre la “giornata delle Forze Armate”, il 15 settembre, 2° giorno della festa, celebrazioni delle messe con inizio alle ore 7, fino all’ultima messa delle ore 21,30. Al termine, estrazione dei premi lotteria dei miracoli.