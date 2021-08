Mussomeli, libro di Roberto Mistretta “Don Fortunato Di Noto La mia battaglia in difesa dei bambini” presentato a Lercara Friddi

MUSSOMELI – Incontro culturale ieri sera a Lercara, organizzato dal centro culturale “Talìa”, di cui è responsabile Letizia Tomasino. tenutosi all’aperto, alle 18,30 in Piazza Giulio Cesare e moderato dal giornalista e scrittore Mario Liberto. Un incontro con l’autore del libro Roberto Mistretta a cui è intervenuto Don Fortunato Di Noto, giunto dall’altra parte dell’isola, esattamente da Avola.. Il sacerdote è Fondatore e Presidente dell’Associazione Meter. Sia l’autore del libro Mistretta che Don Di Noto, in occasione dell’udienza papale del 15 maggio, hanno incontrato Papa Francesco a cui è stato donato copia del libro di Mistretta dal titolo: “Don Fortunato Di Noto: La mia battaglia in difesa dei bambini”. Libro che sta riscuotendo ovunque consensi ef apprezzamenti e che sarà presentato anche a Mussomeli, Casteltermini, Termini Imerese, Avola, Ragusa e tante altre località.

Ecco cosa ha detto il Mistretta, ad avvenuta presentazione del libro:

“È successo ieri sera a Lercara Friddi, il paese di Frank Sinatra. Abbiamo parlato di noi e dei nostri bambini, degli orchi che insidiano nel buio dell’indifferenza e di come la luce della conoscenza li può individuare; di cosa ognuno nel suo piccolo può fare piuttosto che dire io non sapevo. Di come ogni battaglia comincia da una semplice frase, da un moto dell’anima, da una ribellione.

E “Io non ci sto” è il grido che don Fortunato continua a veicolare giorno dopo giorno, incessantemente, da trent’anni a questa parte. Questo libro è la sua storia. E vale la pena conoscerla, oggi, non quando non saremo più. Siamo tanto abituati a celebrare i morti che ci scordiamo delle battaglie dei vivi”. Grazie quindi a Letizia Tomasino e al suo Centro Culturale “Talia”, motore propulsivo di cultura in tutte le sue declinazioni. Grazie a Mario Liberto, un siciliano vero, autentico, esperto delle cose che vale la pena conoscere, come l’enogastronomia isolana che non ha eguali. Ieri ci ha fatto conoscere la “pantofola” di Lercara. Grazie al sindaco Luciano Marino e all’assessore alle Politiche culturali, Rosario Oliveri. Amministratori giovani e sensibili la cui presenza non è stata solo di facciata, ma hanno saputo cogliere in profondità il messaggio di don Fortunato. E grazie a ogni singolo partecipante che ha voluto condividere con noi un momento della sua giornata, facendoci sentire la propria emozione. Sono attimi come questi che cementano ancora di più la voglia di fare”.