La moglie sta per partorire, il marito sbaglia strada. Polizia Stradale evita parto in autostrada.

La nascita di un figlio è sempre una grande emozione ma questa volta ha giocato proprio un brutto scherzo al futuro papà; alcuni giorni fa il mentre portava la moglie in ospedale, già in travaglio, ha sbagliato strada e ha imboccato l’autostrada. Non potendo tornare indietro e vista l’urgenza, si è fermato alla prima area di servizio e senza esitare ha chiamato la Polizia.

I due futuri genitori sono stati raggiunti immediatamente da una pattuglia della Polizia stradale di Bologna e da un’ambulanza. Al parto però mancava poco e bisognava fare in fretta e agli agenti, anche un po’ emozionati, non restava altro che scortare l’ambulanza, bloccando il traffico e le rotatorie fino all’ospedale Maggiore di Bologna, appena in tempo per la nascita del piccolo Giacomo.