Carabinieri salvano “al volo” anziano che aveva deciso di lanciarsi dal balcone di casa.

Dopo una lite con i componenti della sua famiglia, a 92 anni aveva deciso di farla finita. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, tuttavia, “hanno preso al volo” un anziano che si stava lanciando nel vuoto dal balcone dell’appartamento, al quarto piano di uno stabile.

In questo modo la prontezza di spirito dei militari dell’Arma ha impedito che si consumasse la tragedia consentendo di salvare la vita del novantanduenne che è stato afferrato in extremis per un braccio e salvato da morte certa.