Campofranco. Rimborso “buoni pasto” mensa Scuola dell’infanzia. Istanze entro il 10 settembre.

CAMPOFRANCO. Il Decreto Legislativo cosiddetto “Buona Scuola” ha assegnato al comune di Campofranco la somma di 1.256,40 euro che è stato destinato come intervento economico in favore alle famiglie per la riduzione delle spese che hanno sostenuto per il pagamento dei “buoni pasto” della mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020.

Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. L’entità del contributo sarà differente in base alle fasce di ISEE indicate nell’avviso. Maggiori informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda le famiglie interessate potranno rivolgersi presso gli uffici dell’Area Amministrativa.

Il termine di scadenza delle domande è stato fissato entro il prossimo 10 Settembre 2021.