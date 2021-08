Campofranco. Incontro al Comune per promuovere possibile ripresa del calcio.

CAMPOFRANCO. Incontro in Comune tra Sindaco e i vertici della Delegazione Provinciale della Figc per una possibile ripresa del calcio a Campofranco. Dopo tre anni di assenza di maglie giallorosse che corrono sul verde sintetico dell’Alfonso Virciglio, il classico “periodo di riflessione”, i tempi per la ripartenza potrebbero essere maturi.

E’ quanto emerso dall’incontro con il Delegato provinciale Giorgio Vitale, con il componente Luigi Scebba e il fiduciario dei campi Giovanni Seminara. Un incontro molto proficuo, che sarà continuato nei prossimi giorni dopo che il Sindaco ha intenzione di incontrare gli imprenditori locali ed appassionati di calcio, illustrando la situazione. Il calcio è stato sempre lo sport più amato e praticato a Campofranco e il valore non è solo sportivo ma anche sociale.

Il calcio unisce, fa condividere, rappresenta anche il riscatto di una intera comunità. I benefici del calcio soprattutto tra i più giovani sono innumerevoli, ecco perché insieme dobbiamo puntare alla sua rinascita. “Campofranco non può non far parte del calcio provinciale – ha sottolineato il delegato Giorgio Vitale – da sempre è stata una delle più importanti realtà. Dopo questo brutto periodo causa covid-19, ci deve essere una ripresa e questa deve riguardare anche il calcio. Campofranco ha una grande tradizione, strutture all’avanguardia, cultura calcistica. Sono sicuro che Campofranco tornerà a fare parlare di sé in ambito calcistico.”

A breve si incontreranno le realtà locali e gli appassionati, in una sinergia che dovrà portare a vedere rotolare un pallone e maglie giallorosse correre dietro a quel pallone.