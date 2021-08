Campofranco. Covid. Il 25 agosto vaccinazione straordinaria al Palasport Giovanni Paolo II.

CAMPOFRANCO. E’ stato fissato per martedì prossimo, 24 agosto la mezza giornata straordinaria (nel senso che non era prevista) di open day destinata a Campofranco. Le vaccinazioni saranno eseguite dalle ore 9,30 alle 13,30 al palasport Giovanni Paolo II.

A comunicarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. I cittadini che già si erano prenotati, sono stati avvisati per quanto riguarda gli orari mentre anche chi non si è ancora prenotato può recarsi direttamente al palasport martedì mattina sempre in quella fascia oraria .

“Il vaccinarsi non è obbligatorio, è vero – ha ricordato il sindaco – ma pare essere l’unico modo di contrastare il covid che ha già ricominciato a circolare in Italia, in Sicilia e a Campofranco. L’invito è quello di vaccinarsi, liberamente e senza costrizioni, ma di vaccinarsi”.