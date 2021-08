Caltanissetta, “Pietrarossa Bellini Music Festival” dal 3 all’11 settembre

Dal 3 settembre all’11 Ottobre trenta artisti internazionali impegnati in masterclass dedicate ad ogni famiglia orchestrale e quattordici concerti solistici e cameristici a musicare i luoghi d’arte più affascinanti della provincia di Caltanissetta, quella Sicilia centrale lontana dalle rotte del turismo di massa e sicuramente nuova ad iniziative culturali pensate per la crescita dei giovani e la divulgazione del territorio.

Luoghi di rara bellezza, assai poco conosciuti e decisamente non turistici, il cuore della Sicilia più antica ed inesplorata, finalmente animata da un festival che coniuga l’impegno etico per la crescita dei giovani musicisti – locali ed europei – con la riscoperta culturale del proprio territorio.

Per iniziativa dell’ Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale nissena “Vincenzo Bellini”, 18 prime parti provenienti dalle più illustri orchestre del mondo, come Berliner, Concertgebouw di Amsterdam, Chicago Symphony, Bayerische Rundfunk, Wiener, l’Orchestra Nazionale di Francia, ma anche La Scala e il Regio di Torino, insieme 12 solisti di grande livello, invaderanno pacificamente questi luoghi preziosi per un intenso mese di masterclass e 14 concerti gratuiti, a celebrare in musica la rinascita di un territorio troppo spesso dimenticato dalla narrazione nazionale.

La rassegna concertistica sarà aperta il 3 settembre col recital inaugurale dell’unica voce del festival, il soprano palermitano Laura Giordano accompagnata dal Maestro Rosario Randazzo.

PROGRAMMA CONCERTO INAUGURALE

3 Settembre ore 19:30

Recital del Soprano

Laura Giordano

Maestro Rosario Randazzo – Pianoforte

Teatro Margherita – Caltanissetta

Verdi – Puccini recital

Giuseppe Verdi

da “Simon Boccanegra” Come in quest’ora bruna

da “Otello” Canzone del salice… Ave Maria

da “La Forza del destino” Pace! Pace mio Dio



Giacomo Puccini

da “La Boheme” Si, mi chiamano Mimì

Donde lieta uscì

da “Turandot” Signore ascolta

Tu che di gel sei cinta

Il programma vedrà Laura Giordano cimentarsi con arie composte da Verdi e Puccini per protagoniste come Amelia, Desdemona, Leonora, Mimì, Liù, tutte figure femminili che, come dice la stessa Giordano: “Cantano l’amore tra il sacro e il profano, animate da passioni profonde e laceranti.” e aggiunge: “La tematica del concerto è incentrata su due compositori principi del repertorio lirico italiano. Le arie che ho scelto sono fra le più celebri per la vocalità di soprano e le sento estremamente affini alle mie corde, vocali e dell’anima. Amo molto la scrittura vocale sia di Verdi che di Puccini e mi trovo particolarmente a mio agio nel cantarli. Pochi grandi Maestri hanno saputo illustrare sentimenti cosi intensi come questi due geni assoluti, vanto e orgoglio del nostro Paese nel mondo e nella storia della musica.”

Laura Giordano è considerata una dei più talentuosi soprani della sua generazione, apprezzata da pubblico e critica per la sua impeccabile tecnica vocale e timbro seducente, arricchiti da una presenza scenica affascinante e spiccate doti attoriali.

Giordano è nata a Palermo e ha debuttato giovanissima nel ruolo della protagonista ne I pazzi per progetto di Donizetti e nell’Adina di Rossini al Teatro Massimo di Palermo.

Prossimi appuntamenti:

5 Settembre

Omar Tomasoni e Miroslav Petkov, trombe

Bellini Symphonic Band

Angelo Licalsi, Direttore

Atrio Chiesa di Santa Maria degli Angeli – Caltanissetta

9 Settembre

Recital del Percussionista Simone Rubino

Parco Archeologico Palmintelli – Caltanissetta

Domenica, 12 Settembre

Recital del Flautista Mario Caroli

Teatro Margherita – Caltanissetta

13 Settembre

Recital del Pianista Michele Campanella

Teatro Margherita – Caltanissetta



Programma completo con le altre date dal 15 settembre all’11 ottobre in allegato nel comunicato stampa del Festival.

In allegato anche fotografie Laura Giordano, bio Laura Giordano Rosario Randazzo.



sito internet: https://www.issmbellini.cl.it/pietrarossa-bellini-music-festival-masterclasses-concerti-seminari-settembre-ottobre-2021/