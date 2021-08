Auto in divieto, sanificazione ambulanze bloccata per 2 ore nel nisseno

La presenza di un’auto parcheggiata nell’area dedicata alla sanificazione dei mezzi di soccorso, ha impedito oggi che all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela le operazioni avvenissero regolarmente. “Le operazioni – spiega il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone – sono rimaste sospese per circa due ore a causa dell’incivilta’ del proprietario dell’auto. L’uomo ha spostato comodamente la sua utilitaria, solo intorno alle 15. Mi dicono che i vigili urbani non sono potuti intervenire in quanto si sarebbe trattato di un’area non di loro competenza”. (ANSA)