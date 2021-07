Teichmann al secondo turno dei “Palermo Ladies Open”

PALERMO (ITALPRESS) – Jil Teichmann, vincitrice due anni fa dei “Palermo Ladies Open” in finale su Kiki Bertens (all’epoca numero 5 al mondo), fatica più del previsto all’esordio, ma si qualifica al secondo turno battendo in 3 set la spagnola Marina Bassol Ribera (proveniente dalle qualificazioni). La svizzera, testa di serie numero 3 del torneo (56 al mondo) ha stentato a carburare subendo l’avversaria nella parte iniziale del match, poi ha trovato regolarità e precisione vincendo per 6-3 4-6 1-6.

E’ durato 2 ore e 27 minuti, invece, il sogno di Nuria Brancaccio che ha onorato la wild card ricevuta dagli organizzatori (d’accordo con la FIT) lottando punto a punto con la romena Jaqueline Cristian, numero 159 del ranking, vincitrice di 10 titoli ITF in carriera. La ventunenne azzurra (456 della classifica mondiale) aveva fatto il suo debutto nei tornei Wta nelle qualificazioni di Roma e poi al a Parma. Nel giorno del suo esordio nel tabellone principale del circuito maggiore è scesa in campo decisa e determinata vincendo il primo set 6-2. Dopo il ritorno della romena (che ha fatto suo il secondo set 6-3), nel terzo c’è stata battaglia sin dal primo 15, ma alla fine ha prevalso la maggiore esperienza della Cristian in queste partite. “Mi è mancato di essere decisa nei momenti e nei punti importanti del match – ha detto la Brancaccio a fine partita – è vero, ho perso, ma sono sodisfatta anche perché ho imparato molto. A questo livello devi giocare tutti i punti al massimo della concentrazione”.

Si qualificano al secondo turno con pochi problemi, sia la francese Oceane Dodin (120) che ha avuto la meglio per 6-3 6-2 sulla romena Alexandra Dulgheru (376, ma con un best ranking da 26 al mondo), sia la statunitense Grace Min (166) sulla spagnola Lata Arruabarrena per 6-3 6-4. Più combattuto, ma solo nel secondo set, il match tra Vitalia Diatchenko (145) e l’austriaca Julia Grabher (201) vinto dalla russa per 6-3 7-6.

In attesa delle partite del turno serale (Zheng-Samsonova e Gatto Monticone-Inglis), è stato ufficializzato il programma di domani, ancora incentrato sul primo turno. Alle 16 scenderà in campo Lucia Bronzetti (wild card) reduce dai quarti di finale a Losanna, risultato che ha consentito alla tennista azzurra di entrare tra le prime 200 al mondo (è 190). Affronterà nel primo incontro sul campo centrale, la bulgara Tomova (117), mentre la testa di serie numero 1 del torneo, l’americana Danielle Collins (44) giocherà alle 20 contro la tedesca Gerlach (225, reduce dalle qualificazioni). Il programma sul campo centrale si concluderà con il match tra Lucrezia Stefanini (252, altra wild card) e la testa di serie numero 7, Astra Sharma (121).

