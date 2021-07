Sicilia, truffe: chiesto processo per 63 falsi invalidi e medici

La procura di SIRACUSA ha chiesto il rinvio a giudizio per 63 persone coinvolte nell’inchiesta denominata “Povero Ippocrate” scattata nel febbraio del 2019 sull’erogazione di false pensioni di invalidita’ civili. Tra gli indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, corruzione e falso, ci sono medici, parenti dei falsi invalidi e gli stessi percettori del sussidio acquisito illecitamente. Attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali, i carabinieri del Nit, nucleo investigativo telematico, avrebbero scoperto le modalita’ con cui gli indagati avrebbero attestato di avere compiuto esami diagnostici, tra cui Tac e Ecodopller, senza averli mai eseguiti.

Il sistema, che si sarebbe servito dell’appoggio di alcuni patronati, prevedeva, in alcuni casi, che il falso invalido venisse istruito circa il comportamento da tenere durante la visita di accertamento dei requisiti presso la commissione dell’Inps. Nell’inchiesta sono emersi dei passaggi di denaro in favore di medici corrotti. L’udienza preliminare davanti al gup di Siracusa e’ stata fissata per il 7 di ottobre.