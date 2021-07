Sicilia, PD: “riorganizzare le Camere di Commercio per rilanciare le imprese”

“Solo attraverso una riorganizzazione ed un maggiore radicamento sul territorio le Camere di Commercio saranno in grado di rispondere alle esigenze di crescita delle imprese siciliane”.

Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito democratico e vicepresidente della commissione Attività produttive risponde così alla proposta di accorpamento degli enti camerali di territori diversi, come previsto nella bozza di riforma del decreto sostegni bis.

“Occorre riaprire un dibattito sugli assetti delle Camere di Commercio in Sicilia – aggiunge Catanzaro – per contribuire allo sviluppo delle imprese del nostro territorio e garantire la rappresentanza delle diverse realtà in campo, sia associazioni che territori”.