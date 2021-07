Sicilia, migranti: fuga minori da centro accoglienza, 2 militari contusi

Un gruppo di 10 migranti, minori non accompagnati, sono riusciti a scappare, ieri sera, dal centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag) dove si trovavano in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid. Nel tentativo di bloccare i giovani, due militari dell’Esercito sono rimasti contusi. I giovani, gia’ dal pomeriggio, avevano avviato una protesta. A loro dire, avevano concluso il periodo di quarantena e chiedevano di essere trasferiti in un’altra struttura.

Sia il personale di Villa Sikania che il mediatore linguistico hanno tentato di convincerli a desistere, spiegando loro che era in corso d’organizzazione il trasferimento ed era ormai solo una questione di giorni. Durante le trattative pero’, dieci migranti sono riusciti a scappare attraverso le finestre al pianterreno della struttura. Il gruppo e’ riuscito a disperdersi nelle campagne circostanti. Sono ancora in corso le ricerche da parte di polizia, carabinieri ed Esercito.