Rotary Valle del Salso, passaggio della campana: Vito Cocita succede a Filippina Romano

Si è svolta ieri a Caltanissetta la cerimonia di passaggio della Campana del Rotary Club Valle del Salso.

Alla presenza delle Autorità rotariane, interactiane e civili, e di numerosi soci, Vito Cocita ha assunto la presidenza del Club, succedendo a Filippina

Romano.

La presidente uscente ha evidenziato come l’anno trascorso è stato caratterizzato da un momento epocale, senza tuttavia fermare le attività che – nonostante il protrarsi (ad intermittenza) delle restrizioni dovute alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno scandito numerosi eventi ed

iniziative, racchiusi in un emozionante video condiviso nel corso della cerimonia di consegna.

Nel corso del proprio intervento, la presidente uscente Filippina Romano ha conferito il riconoscimento Paul Harris

Fellow” – la più alta ed ambita onorificenza che, annualmente, viene conferita a “chi si è particolarmente distinto, con la sua professione e con la sua testimonianza” – alla socia Valentina Cucchiara, biologa del

laboratorio covid al S. Elia di Caltanissetta, per l’impegno profuso nella lotta e prevenzione del Covid- 19; conferita la PHF al socio fondatore Antonino Vitellaro, in quanto pioniere e figura di rilievo nella vita del club e a Luigi Loggia, per il servizio reso nell’anno rotariano 2019-2020. L’intervento della past president, si è concluso con la presentazione dell’ingresso del nuovo socio Angelo Pinazzo, presentato

dal presidente incoming Riccardo Meloni.

La past president ha poi passato collare e distintivo al nuovo presidente Vito Cocita che ha esposto le linee guida del programma da perseguire, con l’assistenza delle Autorità Distrettuali ed il sostegno del

direttivo e dei soci.

A tal proposito, Vito Cocita dichiara “in un contesto ancora caratterizzato da un’emergenza epidemiologica da gestire, ci aspetta un anno pieno di sfide, ma anche ricco di stimolanti progetti che rimarcheranno con forza e determinazione l’importante ruolo sociale e di servizio che il nostro club riveste nel territorio”.

Nel corso dell’evento, il nuovo presidente ha presentato il gruppo dirigente che per l’anno rotariano 2021-2022 sarà composto da: Piero Napoli (Segretario), Toni Di

Cristina (Tesoriere), Gaetano La Rosa (Prefetto) e Luigi Galante (co-tesoriere); mentre, il consiglio direttivo da: la past president Filippina Romano, presidente incoming Riccardo Meloni, vice-presidente

Angela Carrubba, Messina Angelo Luigi, Salvatore Pasqualetto e Massimo Veneziano.

Riguardo alle commissioni di lavoro, sono stati nominati i seguenti soci: Salvatore Sanfilippo (Presidente Commissione

Amministrazione); Luigi Loggia (Presidente Commissione Effettivo); Gaetano La Rosa (Presidente

Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione); Salvatore Pasqualetto (Presidente Commissione Rotary Fondation); Salvatore Casanova (Istruttore del Club); Valentina Cucchiara (Presidente

Commissione Arte e Cultura); Elisa Francesca Margiotta (Delegata Interact), Aldo Bancheri (Delegato per i rapporti con i club gemelli di: Woodbridge – Canada, Portogruaro, Dubai, Sultanahmet di Instanbul, Omonia di Atene e Antimano di Venezuela), Lillo Vendra (Presidente Commissione Progetti).

A conclusione della serata ha preso la parola il PDG Valerio Cimino a suggellare la cerimonia di passaggio della campana, concludendosi con un video messaggio da parte del Governatore Gaetano De Bernardis; mentre, riguardo alle autorità civili, era presente Angela Cocita, assessore sport, istruzione e sanità del

comune di Sommatino.

Nel corso della cerimonia è altresì intervenuta Federica Giarratano presidente dell’Interact Valle del Salso per l’anno 2021/22 e tra i graditi ospiti erano presenti i rappresentanti dei Rotary Club di: Caltanissetta, Niscemi, Gela, Canicattì e Mussomeli.