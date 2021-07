Rassegna Stampa. Turisti delusi? Matta: “Stiamo lavorando a un protocollo d’intesa”

Procedere alla stipula di protocolli di intesa con gli enti che gestiscono i musei e altri siti di attrazione turistica del nostro territorio al fine di calendarizzare e regolamentare gli orari di visita ed evitare in tal modo che i visitatori trovino i vari siti chiusi (come la denuncia di una coppia di turisti che abbiamo pubblicato sul nostro giornale), dando inoltre agli stessi enti la possibilità di essere inseriti in pacchetti turistici.

È questo il lavoro che sta portando avanti la 5ª Commissione consiliare “Turismo” (presieduta da Marco Matta e composta dai consiglieri Calogero Adornetto, Gianluca Bruzzaniti, Angela Caruso, Michele Giarratana, Federica Scalia e Valeria Visconti) che in questi giorni sta incontrando gli “stakeholders” (come vengono oggi definiti i “portatori di interesse”) che operano attivamente sul territorio, al fine di avviare un lavoro sinergico con l’Amministrazione comunale e magari provare ad evitare che la città faccia brutta figura con chi viene per visitarla, come è accaduto nel recente passato.

Tutti i portatori d’interesse già incontrati in Commissione hanno manifestato apprezzamento per l’iniziativa ed il lavoro avviato dalla stessa, sottolineando che è grazie ad un confronto proficuo e costruttivo tra le parti coinvolte che si riescono a raccogliere istanze organizzative/funzionali allo sviluppo ed al rilancio turistico del territorio. «Per la prima volta – rileva Marco Matta – gli operatori di varie agenzie ed associazioni del settore hanno avuto l’opportunità di valutare punti di forza e punti di debolezza del turismo locale, individuando di concerto strumenti e linee-guida condivise.

La Commissione farà certamente tesoro dei suggerimenti degli “stakeholders” incontrati. Anzi, auspichiamo di potere incontrare altri addetti ai lavori, visto che la composizione della Consulta del Turismo è ancora “in progress”.

Vogliamo anzi raggiungere e informare tutti gli addetti ai lavori che ancora non abbiamo avuto modo di incontrare, invitandoli a prendere visione, qualora non lo avessero già fatto, dell’avviso pubblico nel sito del Comune con scadenza il 15 settembre 2021, e a mettersi in contatto con la Commissione tramite la mail: ufficiopresidenza@comune.caltanissetta.it o rivolgersi a me direttamente chiamando il numero di cellulare 334-3001856».