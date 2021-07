Nasce Sicilia Nuova. Il presidente Vincenzo Maiorana: “E’ una proposta che si rivolge a tutti i siciliani”.

Nasce Sicilia Nuova. Ad annunciarlo è stato il presidente Vincenzo Maiorana. In una nota ha comunicato: “In qualità di Presidente del Movimento ho piacere di informare che l’iniziativa politica di IDES Identità Siciliana è stata condivisa, a livello regionale, da numerosi Movimenti civici ed Associazioni di categoria, tra le quali mi fa piacere menzionare in particolare l’Associazione UPI Sicilia, che rappresenta le Partite Iva.

Si è quindi ritenuto di dover fornire più ampio respiro al nostro Movimento politico e superare i vari simboli realizzandone uno nuovo ed unico, che ci rappresenti tutti. È nata così SICILIA NUOVA con il suo simbolo, che è stato scelto all’unanimità, anche per onorare un grande sicilianista, che purtroppo ci ha lasciato, Bartolo Pellegrino, che aveva iniziato il progetto alcuni anni fa. Con SICILIA NUOVA vogliamo proporre un progetto politico moderno che, superando le ideologie, abbia come unico obiettivo l’interesse per la Sicilia e i Siciliani, la difesa dell’economia della nostra Regione, il superamento delle insufficienze infrastrutturali e dei servizi.

SICILIA NUOVA rappresenta un sicilianismo moderno, una nuova mentalità, una corrente di pensiero innovativa, che non vuole restare ingabbiata in vecchie posizioni ideologiche, e che rivendica i diritti dei Siciliani. SICILIA NUOVA è una battaglia di Dignità del Popolo Siciliano, è voglia di pulizia morale e di giustizia sociale, è rifiuto dell’assistenzialismo e del clientelismo becero e incivile, che offende la dignità umana e vuole rappresentare un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico della Sicilia.

E’ una proposta politica trasversale e si rivolge a tutti i Siciliani che, ai vari partiti, preferiscono la difesa dei propri diritti, della propria famiglia e del futuro dei propri figli. Noi Siciliani, sinora traditi da tutti i partiti e dai loro politici che hanno pensato solo ai propri interessi e mai a quelli della comunità Siciliana, abbiamo deciso di non delegare più nessuno e di difendere in prima persona le nostre giuste istanze. Non è più possibile stare fermi di fronte ai tanti disagi che siamo costretti a subire. Disoccupazione altissima, specialmente giovanile e femminile, ed una conseguente emigrazione insopportabile.

Ogni anno 37.000 Siciliani sono costretti a abbandonare persone e luoghi cari nella speranza di una qualità di vita più dignitosa. Adesso basta! Siamo un grande Popolo dalle grandi tradizioni e vogliamo tornare ad esserlo. SICILIA NUOVA è un Movimento politico che vuole ridestare l’Orgoglio della propria Gente e formare un vero “spirito di squadra”, l’unico che potrà permettere di realizzare l’obiettivo che ci prefiggiamo: LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA NOSTRA COMUNITÀ.