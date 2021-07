Meteo: da martedì al via la seconda ondata di caldo della stagione

Dal pomeriggio attenzione al nord dove sarà elevato il rischio di forti temporali associati a possibili grandinate e intense raffiche di vento.

La prossima settimana al via la seconda ondata di caldo della stagione. Mentre per le Isole e le regioni peninsulari la domenica trascorrerà all’insegna di un tempo abbastanza soleggiato e di un caldo senza gli eccessi di inizio della settimana (locali punte comunque prossime ai 35 gradi al Sud e nelle Isole), il Nord Italia è alle prese con il transito di due impulsi perturbati ravvicinati.

Mentre il primo si sta già allontanando dal Nordest, il successivo (perturbazione n.2 di luglio) diffonderà nella seconda parte della giornata numerosi rovesci o temporali, alcuni anche forti e associati a grandine e raffiche di vento. Già domani, lunedì, registreremo comunque un deciso miglioramento anche al Nord.Da martedì- affermano i meteorologi di IconaMeteo.it si profila una nuova estensione dell’alta pressione di matrice africana verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Temperature destinate quindi a crescere con una nuova ondata di calore che ancora una volta avrà i suoi massimi effetti sulle regioni centromeridionali. Le Alpi, sempre ai margini dell’anticiclone, potranno essere interessate da episodi di instabilità.

PREVISIONE PER LE PROSSIME ORE –

Al Nord prevarranno le nuvole. Al mattino residui rovesci isolati sulle Venezie e tendenza a nuove locali piogge a ridosso delle Alpi occidentali. Dal pomeriggio nuova fase instabile a iniziare dal Nordovest e dalle Alpi in estensione verso il Triveneto. Fenomeni più localizzati in Liguria ed Emilia; possibili episodi di forte intensità, specie in Lombardia e, più verso sera, al Nordest con rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Al Centro e in Sardegna nuvolosità variabile, con schiarite a tratti anche ampie. Al Sud e in Sicilia tempo in generale soleggiato, con soltanto qualche velatura passeggera.

Temperature in diminuzione al Nord, con bruschi cali in particolare nel corso degli episodi temporaleschi. Massime in rialzo al Sud e in Sicilia, senza grosse variazioni altrove; al Centro possibili punte di 32-33 gradi; valori localmente vicini ai 35 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole.Venti in prevalenza deboli e meridionali, con locali rinforzi su Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna. Mari in generale poco mossi.

PREVISIONE PER LUNEDÌ 5 LUGLIO –

Su quasi tutte le regioni il tempo sarà stabile e non si prevedono precipitazioni di rilievo. Al mattino avremo una nuvolosità residua all’estremo Nordest, lungo l’Adriatico, nell’interno del Centro e sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nubi in moderato aumento nel settore alpino e cumuli in sviluppo lungo la dorsale appenninica, mentre qualche velatura transiterà sulle pianure del Nord; per il resto tempo buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.Temperature: massime in lieve diminuzione sul medio Adriatico e al Sud, dove si potranno ancora localmente raggiungere i 34-35 gradi, con punte superiori sulla Sicilia orientale e meridionale. Per il resto, clima caldo, ma senza eccessi, con valori per lo più compresi tra 28 e 33 gradi.Venti: da deboli a moderati tra ovest e nordovest su mari e regioni centro-meridionali; fino a tesi sulle Isole maggiori, su Tirreno meridionale e Canale di Sicilia. Mari: mossi la maggior parte dei bacini, fino a localmente molto mosso il Canale di Sicilia.

PREVISIONE PER MARTEDÌ 6 LUGLIO

-Sull’insieme del Paese tempo generalmente soleggiato, con una prevalenza di cieli sereni.Nelle ore più calde della giornata nubi cumuliformi in sviluppo nel settore alpino, associate a isolati rovesci o brevi temporali su quello piemontese e lombardo e in Valle d’Aosta, più probabili tra il tardo pomeriggio e la sera. Temperature in aumento. Caldo in generale intensificazione, con valori quasi ovunque compresi tra 29 e 34 gradi. Punte fino a 35-36 gradi nelle aree interne delle regioni centrali e della Sicilia, fino a 37-38 sulla Sardegna. Venti: moderati settentrionali su Puglia, Canale d’Otranto, da est-sudest nel Canale di Sardegna; deboli altrove e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mossi: mossi l’Adriatico e il Tirreno meridionali; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.