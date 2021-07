Mazzarino, incuria nella pulizia dei marciapiedi: interrogazione del consigliere D’Aleo

Il consigliere comunale di minoranza Livio D’Aleo ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Mazzarino e, contestualmente, all’Assessore con delega alla manutenzione e all’ambiente.

La richiesta riguarda le motivazioni che hanno portato al mancato intervenuto della pulizia del marciapiede di Via Tagliamento.

“La pulizia delle strade e dei marciapiedi – ha spiegato – devono essere servizi di base che un’Amministrazione Comunale deve garantire alla cittadinanza. Tutto il marciapiede di via Tagliamento, però, è pieno di erbe infestanti e di rifiuti e, inoltre, è presente anche una piccola area delimitata con tondini in ferro e rete metallica utilizzata per isolare un tratto di muro messo in sicurezza del mattatoio comunale”.

Questa condizione, secondo il consigliere D’Aleo, rappresenta un’immagine negativa e offensiva per i contribuenti che sono sia cittadini che transitano occasionalmente in quella via sia i residenti della zona soprattutto per un servizio obbligatorio e basilare per un’amministrazione comunale”.