Di Maria (Cisl Fp). “Su progressioni orizzontali del Libero Consorzio chiediamo convocazione da parte del commissario Alongi”.

CALTANISSETTA. Sulla questione delle progressioni economiche orizzontali 2020 ai dipendenti del Libero Consorzio di Caltanissetta, i lavoratori non possono più attendere. Ad affermarlo in una nota è la Cisl FP che ha chiesto interventi al commissario Alongi.

“Nonostante – si legge nella nota – lo scorso 14 giugno, dopo numerose riunioni, siano stati compiuti alcuni importanti passi avanti soprattutto sull’interpretazione autentica dell’articolo 21 del contratto 2019/2020, al momento non sono stati ancora completati da alcuni importanti passaggi.

E’ infatti ancora oggi necessario – prosegue la nota – che i dirigenti pongano in essere quanto previsto per completare l’iter della progressioni economiche, e che si provveda inoltre a revocare la determinazione dirigenziale 121 dell’otto marzo scorso. Oltre questo, si attende la pubblicazione delle graduatorie definitive e il pagamento delle Peo ai lavoratori, oltre che la convocazione della delegazione trattante.

“Tutto questo può essere realizzato in pochi giorni – spiega Gianfranco Di Maria, responsabile autonomie locali della Cisl FP di Caltanissetta- Per questo non siamo disposti a procrastinare sine die la definizione delle Peo 2020 e 2021. Ad oggi le organizzazioni sindacali hanno fatto da ‘ammortizzatori’ sociali nei confronti dei propri colleghi convincendoli a smorzare i toni, le tensioni e la sfiducia crescente nei confronti della conclusione positiva della questione.

Non possiamo quindi acconsentire adesso – conclude Di Maria – che trascorrano ancora giorni e giorni e, credibilmente, anche mesi senza la risoluzione della vicenda. Non è tollerabile che si ricominci tutto da capo perché, verosimilmente, tale ipotesi vanificherebbe l’ottimo lavoro svolto”. Per questo il sindacato chiede un’immediata convocazione da parte del commissario Alongi.