Caltanissetta: PON estivi alla Scuola Primaria “A. Caponnetto”

Anche in estate, la scuola primaria “A. Caponnetto” è aperta agli alunni per lo svolgimento di attività ludico-educative realizzate con i finanziamenti “PON – Avviso n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e Socialità”.

Sono stati attivati tre moduli: MusicAttiva-Canto, EmozionArti e A scuola con il minibasket di 10 incontri ciascuno.

L’iniziativa ha molto interessato le famiglie degli alunni che partecipano con gioia ed entusiasmo. Lo scopo comune dei tre moduli, oltre a quello di sviluppare l’apprendimento ludico, è quello di permettere momenti di socialità in un periodo difficile di emergenza sanitaria; i bambini lavorano e giocano insieme ma sempre nel rispetto delle norme AntiCovid che nel corso dei mesi precedenti hanno imparato ad osservare.

“MusicATTIVA…” è un progetto di propedeutica musicale in forma laboratoriale e

ludica con l’intento di fornire agli alunni l’opportunità di prendere consapevolezza dell’universo sonoro attraverso un iter formativo fatto di scoperte in ambito musicale, con particolare attenzione alla pratica ritmico/vocale. Esso rappresenta un impegno a mettere in pratica esperienze educative centrate sulla valorizzazione della dimensione naturale del rapporto uomo/suono e della sua insostituibile funzione formativa nell’ambito della crescita globale della persona come espressione culturale, della formazione individuale e sociale del bambino.

L’iniziativa si articola in tre fasi: l’ascolto creativo per lo sviluppo del senso estetico, emotivo, figurativo e concettuale; il ritmo e movimento: “fare e creare” attraverso movimenti; la voce, come fonte sonora ma anche come espressione di se stessi.

Il progetto “EmozionArti” si propone di promuovere le competenze affettivo – relazionali e cognitive attraverso un percorso di crescita emotiva e cognitiva che consentirà ai bambini di acquisire consapevolezza dei propri stati emotivi e dei meccanismi cognitivi che li condizionano, per poi applicarli nella risoluzione delle difficoltà nella vita di ogni giorno. Nella scelta dei contenuti delle attività proposte si è tenuto conto delle finalità dell’inclusione, dell’integrazione e della socializzazione, per sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. A causa della Pandemia da Covid 19, il mondo si è ritrovato a sperimentare l’isolamento sociale, in particolar modo i bambini, hanno vissuto in maniera amplificata l’interruzione dei ritmi della quotidianità, provocando in alcuni di loro ansia e la paura di ricominciare a vivere la normalità. Tenendo conto di tutte le dinamiche, si vuole favorire il riadattamento sociale dell’alunno creando un clima positivo a misura di bambino.

“A scuola con il minibasket” è un progetto educativo-motorio di gioco-sport in cui i bambini verranno posti al centro di un’azione educativa che permetterà loro di imparare a giocare al mini basket e di comprendere che il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la condivisione dei valori fondamentali dello sport sono la base per essere degli sportivi ma soprattutto delle persone migliori.

Gli studenti e le studentesse della scuola italiana hanno affrontato un lungo e difficile periodo scolastico a causa delle varie problematiche dovute all’ emergenza sanitaria che li ha costretti a non poter svolgere attività motorie e sportive. Questo modulo propone un progetto motorio che darà ai bambini non solo la possibilità di riscoprire il piacere del giocare, ma anche quello di scoprire il proprio corpo, di consolidare gli schemi dinamici generali ed acquisire abilità motorie attraverso le attività di gioco motorio-organizzate.

La pratica dello sport anche a scuola comporta un impegno intellettivo-cognitivo, un coinvolgimento affettivo-emotivo, una partecipazione sociale e un impegno motorio da sviluppare tramite un approccio ludico didattico.

Durante il prossimo anno scolastico, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” attiverà altri moduli PON per il potenziamento delle abilità didattiche ed educative degli alunni