Caltanissetta, nuovo lutto tra i Fogliamari: si è spento “U zii Anto” Bellomo

Nuovo lutto a Caltanissetta nella famiglia dei Fogliamari.

Oggi la città di Caltanissetta e la sua Settimana Santa, in particolare il Venerdì Santo con i Fogliamari, perde uno dei suoi figli più cari.

Si è spento Antonio Bellomo “U zii Anto”, fogliamaro vero e puro per discendenza e tradizione di generazione in generazione.

E arriva a pochi giorni dalla scomparsa di antonio Falzone, un altro pilastro del Venerdì Santo.

A darne notizia è la sua “seconda” famiglia, quella dei fogliamari che lo descrive come uomo di famiglia e di chiesa, sin dalla tenera età sempre presente in quel piccolo Santuario che custodisce quel piccolo ed annerito crocifisso, a cui Antonio Bellomo ha dedicato con devozione e amore ogni istante della sua vita.

A piedi scalzi e con la sua tunica viola a scortato ogni Venerdì Santo per Venerdì Santo il Santissimo Crocifisso Signore della Città.

Prima e Seconda voce dei “ladatori”, voce inconfondibile ed inimitabile, rauca ma leggera.

Ad occhi lucidi e rivolti verso il cristo “ladava al Signore” era come se ci parlasse come se si confidasse.

Sempre pronto nel ripristino delle tradizioni, è stato tra i promotori nel riportare a spalla Gesù Nazareno (Domenica delle Palme) e nella formazione del gruppo portatori dell’Immacolata, ricoprendo in entrambe le processioni il ruolo di timoniere anteriore.

Caltanissetta e la sua Settimana Santa oggi ha perso una colonna fondamentale.

“Zio Antó – scrivono su un social network- adesso che sei affianco al Signore che per tutta la tua vita hai scortato, insegna anche agli angeli a ladare la passione di Nostro Signore, proprio come tu sapevi fare.

E GRIDAMMU TUTTI!!!

Vicinissimi all’incolmabile vuoto e dolere della moglie Elvira, dei figli Michele e Cristian, dei nipoti e dei parenti tutti, lo staff porge le più sentite condoglianze”pri.

I funerali si svolgeranno giovedi 16 luglio alle ore 10 presso la Chiesa Cattedrale.